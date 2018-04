Mmusi Maimane a été réélu dimanche à la tête du principal parti d’opposition sud-africain, l’Alliance démocratique (AD), au dernier jour d’un congrès à Pretoria tenu dans la perspective des élections générales de 2019.

« Nous avons réaffirmé que notre but de démocrates n’était pas de combattre pour une meilleure conduite de la part de l’ANC (au pouvoir), mais pour un gouvernement entièrement nouveau, que nous dirigerons avec nos valeurs », a déclaré Mmusi Maimane, qui n’avait aucun candidat face à lui pour l’élection de chef du parti.

Mmusi Maimane a déclaré que le principal objectif du parti sera la prise de contrôle de la province de Gauteng, la région la plus riche du pays, où se trouvent notamment la capitale Pretoria et Johannesburg. « Nous pouvons le faire et nous le ferons », a-t-il lancé aux militants enthousiastes.

Depuis l’arrivée en février à la Présidence de Cyril Ramamphosa, qui a remplacé Jacob Zuma, très critiqué pour ses multiples implications dans des affaires de corruption, le Congrès national africain (ANC) connaît un regain de popularité en Afrique du Sud.

Que pensez-vous de cet article?