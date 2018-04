RDC : Monseigneur Monsengwo pas d’accord avec le gouvernement

La décision du gouvernement congolais de ne pas participer à la conférence des donateurs de Genève n’a pas fini de susciter la polémique.

Cette fois, c’est le Cardinal Monsengwo qui a dit son désaccord par raport à la position du pouvoir en place à Kinshasa. Pour le cardinal, la position est claire : « on ne peut pas refuser une aide quand on a les mains vides. » Dans le foulée de cette prise de position, le Cardinal Monsengwo promet de « tout faire » pour que les déplacés et toutes celles et tous ceux qui se retrouvent dans le « besoin humanitaire » puissent bénéficier de l’aide qui sera donnée lors de la conférence de Genève et ce quelle que soit la position du gouvernement congolais.

