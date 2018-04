RDC : Un prêtre abattu près de Goma

Par Esther Nsapu, correspondante dans l’Est de la RDC

Un prêtre de l’église catholique a été tué par un homme armé dans l’après-midi de ce dimanche 8 avril à Kitchanga, à environs 90 kilomètres de la ville de Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Il s’agit de l’abbé Etienne Nsengiyunva, prêtre du diocèse de Goma en mission d’évangelisation à Kitchanga.

Selon M. Junior Ndakola Bakulu, 2e vice-président de la societé civile de Kitchanga, chefferie de Bashali, l’abbé Etienne venait de célébrer un mariage et participait à un repas convivial dans la localité de Kyahemba, groupement Bukombo en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, lorsqu’un homme a ouvert le feu à deux reprises sur lui. L’homme d’église est mort sur le coup.

Selon les informations recueillies sur place, les assiallants n’ont pas encore été ientifiés. Seules certitudes selon M Junior Ndakola Bakulu « ces hommes étaient armés et cagoulés ».

Le territoire de Rutshuru fait face à un regain d’insécurité ces derniers temps. En cause : des hommes et des groupes armés non identifiés qui enlèvent, pillent, volent, violent et assassinent de paisibles citoyens.

Cet assassinat vient après l’enlèvement il y a quelques jours du curé de la paroisse catholique Saint-Paul Karambi dans le groupement Busanza en territoire de Rutshuru. Après 4 jours de captivité l’abbé Célestin Ngango avait été libéré moyennant une rançon.

La Conférence Nationale Épiscopale du Congo (Cenco) avait expliqué dans un communiqué du 3 avril dernier, qu’elle était sans nouvelles de plusieurs prêtres enlevés. Il s’agit des prêtes assoptionnistes Jean-Pierre Ndulani, Edmond Kisughi et Anselme Wasukundi enlevés le 19 octobre 2012 dans la province du Nord-Kivu, ainsi que les abbés Jean-Pierre Akilimali et Charles Kipasa enlevés en juillet 2017.

Dans le même communiqué, la Cenco avait demandé au gouvernement congolais de protéger les citoyens et leurs biens dans tout le pays.

