Culture : Dernières nouvelles du fleuve

Alain Bomboko vient de faire paraître aux éditions belges Samsa un recueil de nouvelles et récits.

Un des nombreux enfants de feu Justin Marie Bomboko – figure politique du Congo, puis du Zaïre – l’auteur vit entre la Belgique et la RDC, balloté entre ses affinités (« A Bruxelles, je suis chez moi, dans la ville où j’ai grandi. Là où j’ai tous mes repères et la plupart de mes ami(e)s ») et la loyauté à la terre de ses parents (« Seigneur! Mon peuple a faim »), qui lui offre la possibilité de naviguer.

C’est de ses parcours sur le fleuve Congo, depuis la terre de son père, en province de l’Equateur, qu’Alain Bomboko tire son plus beau récit. Longue promenade studieuse, ce parcours lui offre l’occasion de faire vivre, pour le lecteur, les populations riveraines, la majesté des arbres et son amour pour le fleuve-roi, puissant et nonchalant. Si l’auteur est moins fasciné par la rivière Kasaï, qu’il trouve « féminine », peut-être parce que sa mère est originaire de cette région, il puise d’un voyage sur ses eaux l’inspiration pour des pages plus facétieuses.

Enclin à la légèreté, Alain Bomboko évoque aussi, entre nostalgie et comédie, sa jeunesse dorée et le choc du retour aux réalités qui a suivi la fin des années de dépenses somptuaires. Ou sa cour peu payée de retour à une « dulcinée » mystérieuse. Ou ses rapports avec Jean, son employé de maison, solidement ancré dans la réalité congolaise, lui.

Le dernier tiers du volume est nettement moins réussi.

« Dernières nouvelles du Fleuve », par Alain Bomboko, Ed. Samsa, 240 pp, 22 €

