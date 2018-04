La SADC se penchera les 17 et 18 avril sur le cas du Congo

Par Marie-France Cros

La SADC (communauté d’Afrique australe, dont la République démocratique du Congo est membre) se penchera sur le cas de la RDC lors d’un sommet de sa troîka à Luanda les 17 et 18 avril prochains, a indiqué le secrétariat de l’organisation régionale.

C’est ce qu’indique une lettre envoyée le 20 mars dernier par le secrétariat exécutif de la SADC au ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu. La lettre lui « notifie » qu’un « sommet de la double traïka » sur la situation sécuritaire aura lieu le 18 avril dans la capitale angolaise, précédé de réunions préparatoires de ministres et hauts fonctionnaires le 17.

La formule « double troïka » se réfère au fait que la SADC en a une (Afrique du Sud, Swaziland, Namibie), ainsi que son Organe pour la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité (Angola, Tanzanie, Zambie), chargé de trouver des solutions aux conflits et crises dans la région.

« Le sommet de la double troïka va, entre autres, passer et revue et considérer la situation politique et sécuritaire en RDC, y compris son processus électoral et l’appui requis par la RDC ».

