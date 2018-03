De Croo au Kenya: « Une mission-révélation pour certains entrepreneurs »

« L’Afrique est le continent du futur en matière de technologies. Nous faisons bien d’être présents dès le début. » C’est en ces termes que startups.be souligne l’importance de la mission d’Alexander De Croo et d’une dizaine de start-ups belges au Kenya. « Pour certains participants, cette mission sera une révélation. »

Le ministre de la Coopération au développement et de l’Agenda numérique Alexander De Croo (Open Vld) se trouve actuellement en mission de travail de deux jours dans la capitale kenyane. Il s’intéresse à la « Silicon Savannah », cette communauté locale de jeunes entreprises spécialisées dans les nouvelles technologies, et nommée de la sorte en référence à la « Silicon Valley » américaine. À l’initiative de la mission se trouvent Close The Gap, qui entend aider les pays en développement à surmonter le fossé numérique, et start-ups.be, qui soutient les entreprises belges de technologies qui débutent dans le secteur.

Amener les entreprises de technologies à s’intéresser à l’Afrique est moins étrange qu’il n’y paraît, affirme-t-on chez startups.be. « Le centre d’attention en matière de technologies est en train de se déplacer de l’Asie vers l’Afrique, qui est moins chère », explique Frederik Tibau, directeur du contenu de startups.be. « L’intérêt pour l’Afrique augmente d’ailleurs en Belgique: entre 10 et 15 start-ups participent à cette mission. »

« Pour créer un centre névralgique en matière de technologies, vous avez besoin de talent, d’infrastructures et de suffisamment de clients », expose Karen Boers, directrice générale de startups.be. « Nairobi dispose de ces trois composantes. En plus, on y parle anglais. C’est un avantage. »

La plateforme souligne par ailleurs l’équilibre entre durabilité et aspects commerciaux, maintenu dans de nombreuses start-ups kenyanes. « Il s’agit également d’un point intéressant pour nous », complète Mme Boers.

« Les entreprises belges peuvent tirer des enseignements de cette mission », ajoute Frederik Tibau. « Regardez où en est l’Afrique en matière de paiement mobile. L’Europe ne sera peut-être à son niveau que dans cinq ans environ. »​

