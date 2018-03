“La relation entre Sarkozy et Kadhafi n’est pas la seule cause de la guerre en Libye”

Par Benjamin Masse, correspondant à Paris

Khattar Abou Diab est consultant en géopolitique et enseignant à l’Université Paris-Sud. Il revient sur les circonstances de l’intervention militaire menée en Libye par la France et le Royaume-Uni.

En 2011, la France était en première ligne dans la guerre engagée contre le régime de Mouammar Kadhafi. Certains font le lien avec l’affaire de financement illicite dont est aujourd’hui accusé Nicolas Sarkozy. Qu’en pensez-vous ?

A minima, c’est un raccourci. Ce genre de décisions, de toute façon, ne se prend pas en fonction d’un seul critère personnel, fût-il important. Je pense qu’il faut se remettre dans le contexte de l’époque. La France avait été plutôt en deçà de la main dans le cadre de la révolution tunisienne, voire avait fait preuve d’une certaine complaisance vis-à-vis du régime de Ben Ali. Sarkozy s’est laissé convaincre qu’il fallait être beaucoup plus proactif s’agissant de la Libye, faute de quoi il serait accusé d’être passé à côté de l’Histoire, à côté de cette démocratisation en cours dans les pays arabes.

Mais cela s’est révélé une erreur d’analyse…

Du point de vue humanitaire, les opérations à Benghazi ont eu leur utilité. Ensuite, les Occidentaux ont échoué à assurer le “service après-vente”, à faire en sorte d’assurer la transition démocratique du pays, après la chute de Kadhafi. La reconstruction de l’Etat libyen a été un échec.

La France en est-elle la principale responsable ?

La France était à l’avant-scène, c’est vrai, mais au même titre que le Royaume-Uni. Il ne faut pas non plus sous-estimer le rôle des Etats-Unis. Certes, Barack Obama a appliqué la doctrine du “commandement depuis l’arrière”. Mais l’opération libyenne n’aurait jamais pu être menée sans le soutien actif, diplomatique et militaire, des Américains. Ils ont ensuite tenté de minimiser leur rôle, compte-tenu de l’évolution des événements, mais c’est une réécriture de l’Histoire qui n’est pas tout à fait juste.

Certains mettent en avant la volonté de Sarkozy de régler des comptes avec Kadhafi. Comment décririez-vous la relation entre les deux hommes ?

Sans doute y a-t-il une part personnelle qui entre en ligne de compte. Il y a certainement eu un réchauffement des relations entre les deux pays au début du quinquennat de Sarkozy. Il y a eu l’épisode de la libération des infirmières bulgares détenues en Libye, en 2007, qui avait été conduite par Cécilia Sarkozy. En sous-main, le Qatar avait joué un rôle clé dans cette libération. On se souvient aussi de la réception en grande pompe de Kadhafi à l’Elysée, fin 2007, qui avait suscité de nombreuses critiques. Le dirigeant libyen s’était alors engagé à réaliser un certain nombre de grands contrats avec des entreprises françaises, et notamment à acheter des avions Rafale. Finalement, Kadhafi n’avait pas complètement tenu parole, et c’est sûr que cela avait joué dans le refroidissement des relations entre Sarkozy et le “Guide” libyen. Mais, encore une fois, ce n’est certainement pas la seule explication de la guerre.

Quels sont les autres facteurs ?

J’en ai déjà mentionné quelques-uns. Il faut savoir aussi que la Libye est un pays riche de son pétrole, qui suscite de nombreuses convoitises. Par ailleurs, il s’agit d’une zone où il y a toujours eu une concurrence en termes d’influence entre les pays occidentaux, et notamment entre les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, et l’Italie.

Certains évoquent le rôle de la France dans l’assassinat de Kadhafi ?

Il y a beaucoup de gens qui avaient intérêt et envie de se venger de lui, avant tout à l’intérieur même de la Libye ! Par ailleurs, certains ont fait l’analyse que, comme souvent dans les cas de ce genre, l’élimination physique du dictateur était nécessaire pour véritablement tourner la page du régime. De là à dire que cela a été commandité par les services secrets français… Encore faudrait-il le démontrer : a priori, on sait que ce sont des Libyens qui ont tué Kadhafi, mais rien ne prouve que ce soit sur ordre de la France.

Concernant l’hypothèse d’un financement libyen de la campagne de Sarkozy, qu’en pensez-vous ?

L’hypothèse en elle-même n’a rien de saugrenu. C’est une tradition de la République, au moins depuis Giscard, que les pays africains et moyen-orientaux soient impliqués dans le financement des campagnes électorales françaises. Certains disaient qu’Omar Bongo était habitué de ce type d’exercices. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, cela suppose forcément un certain nombre de contreparties et de renvois d’ascenseur. C’est malheureusement un classique de la République. Cela n’enlève rien au fait que, si cela était avéré dans le cas libyen, ce serait évidemment un grand scandale. Il faut espérer que l’on finisse par avoir le fin mot de cette histoire.

