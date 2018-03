RDC : Fin des dédoublements… sauf pour le MSR de Lumbi

La pression internationale commencerait-elle à porter ses fruits en République démocratique du Congo ?

Le Comité national de suivi de l’accord (CNSA) de la Saint-Sylvestre a annoncé e mercredi qu’il préconisait la fin du dédoublement des partis ARC (Olivier Kamitatu), UNAFEC (Kyungu Wa Kumwanza), UNADEF (Christian Mwando) et PDC (José Endundo). Quatre formations du G7 qui ont claqué, voici plus de deux ans, la porte de la majorité présidentielle et qui se sont rangés derrière la candidature de Moïse Katumbi. L’Aco de Dany Banza (qui a quitté récemment le G7) et l’UDPS seront fixés dans les 48 heures. Le dernier mot reviendra au ministre de l’Intérieur Henry Mova qui devrait appliquer ces recommandations envoyées par une CNSA « alimentée » par la machinerie présidentielle.