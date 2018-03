Burundi : Le référendum constitutionnel fixé au 17 mai

Dimanche, le président de la République burundaise Pierre Nkurunziza a annoncé que le référendum constitutionnel se tiendra le 17 mai prochain.

Un vote très controversé, car le scrutin pourrait permettre au président, à la tête du pays depuis 2005, de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2034. « Le projet de Constitution soumis au Référendum sera adopté si la majorité absolue des suffrages exprimés, soit cinquante pour cent plus une voix l’approuve », précise le président dans son décret.

L’opposition burundaise a fustigé la décision présidentielle. Elle affirme que Pierre Nkurunziza ne respecte pas la Constitution. Selon la loi burundaise, tout projet d’amendement « est adopté à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l’Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat« , ce que semble ignorer le président dans son décret. Pancrace Cimpaye, porte-parole du CNARED, la principale plateforme de l’opposition burundaise en exil, ajoute sur son compte Twitter que le président « tente de s’arroger le droit illégal de fixer le pourcentage d’adoption de la nouvelle constitution« . « Prérogative dévolue exclusivement au parlement », précise-t-il.

Depuis l’annonce du projet de réforme constitutionnelle, l’opposition burundaise se bat contre le référendum. Selon ces militants, cette révision signe la fin de l’Accord d’Arusha, l’accord de paix signé en 2000 qui avait ouvert la voie à la fin de la guerre civile.

La campagne officielle au cœur des contestations

Le gouvernement avait déjà précisé que la campagne officielle ne pourra commencer que deux semaines avant le scrutin. L’opposition avait alors dénoncé un « deux poids-deux mesures flagrant ». Elle estimait que la « campagne d’explication » de la réforme, lancée en décembre par le gouvernement, était un moyen de promouvoir le « oui », alors que des opposants accusés de faire campagne pour le « non » étaient arrêtés.

Plusieurs observateurs ont également dénoncé des manœuvres d’intimidation à l’encontre des populations pour pousser à voter pour la réforme. La Fédération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et la Ligue Iteka dénonçaient dans un rapport en février dernier une « campagne de terreur ». Les deux organisations ont notamment souligné la mise en place d’une « vaste opération d’enregistrement forcé du corps électoral« . L’accès à certains marchés aurait ainsi été interdit par les autorités à tous ceux qui ne présentaient pas leur attestation d’inscription sur les listes électorales. La FIDH et la Ligue Iteka ont également dénoncé des stratégies de divisions ethniques entre Hutus et Tutsis. « Ces manœuvres sont autant de tentatives du régime pour asseoir son emprise sur le pouvoir » ont conclu les deux organisations.

