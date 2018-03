RDC : Me Papy Mbaki libéré

Quelques heures après l’annonce de la condamnation à 18 mois de prison de l’ex-député Gecoco Mumba, on apprenait, ce lundi soir, la remise en liberté de Me Papy Mbaki.

L’avocat, membre du PND, parti proche de l’ancien gouverneur du Katanga, avait été arrêté mercredi dernier parce qu’il était en possession d’une affiche à l’effigie de Moïse Katumbi. Un fait anecdotique, mais qui 48 heures après le conclave de Johannesbourg qui a lancé la campagne présidentielle de Moïse Katumbui et vu naître des plateformes politiques pour le soutenir, a visiblement fait sortir de leurs gonds certains kabilistes très nerveux.

Arrêté sans ménagement, Me Papy Mbaki avait ensuite été emmené par les services des renseignements militaires au Camp Kokolo à Kinshasa, selon ses proches.

D’après sa sœur, qui s’est exprimé sur Radio Okapi, « On a trouvé dans sa voiture – qui était dans un garage – la banderole de KCM : Katumbi c’est lui mon choix et celle du PND. Quand on l’a convoqué et interrogé sur ses liens avec Katumbi, il a dit qu’il n’avait pas de relation personnelle avec lui mais qu’il le soutient par conviction. Ils l’ont traité d’arrogant et d’orgueilleux et ont décidé de l’arrêter ».

Une détention qui aura donc duré cinq jours. Me Papy Mbaki ayant été remis en liberté celundi soir.

H. Le.

