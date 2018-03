Un an après, Amnesty International condamne des violences policières dans le nord de Madagascar

Par Constance Cabouret

Une vidéo diffusée depuis une semaine sur les réseaux sociaux ravive à Madagascar le souvenir des violences qui se sont déroulées il y a plus d’un an à Antsakabary, une localité au nord de l’île. Le 18 février 2017, deux policiers chargés d’embarquer un voleur de canards avaient été tués par des habitants lors d’une vindicte populaire. Quatre jours plus tard, un incendie avait ravagé cinq villages de la commune d’Antsakabary. Près de 500 habitations avaient été détruites. Les villageois avaient alors accusé une quarantaine de policiers d’être à l’origine du drame, en représailles de la mort de leurs collègues, ce que les forces de l’ordre avaient nié.