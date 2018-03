Côte d’Ivoire: accord avec un géant chinois pour des logements sociaux

Un geant public chinois a signé lundi à Abidjan, un « accord de coopération stratégique » avec un groupe financier ivoirien en vue de la construction des logements économiques et sociaux, ont-ils annoncé lundi lors d’une cérémonie à Abidjan.

Phoenix Africa partners holding (PAPH, privé), une plateforme d’investissements ivoirienne et China Railway Construction Corporation (CRCC) ambitionnent de développer en commun « des projets de logements économiques et sociaux, une impérieuse urgence en Côte d’Ivoire » où l’on prédit un développement important des classes moyennes, a expliqué Michel Abrogoua, président de la holding PAPH.

Cet accord s’inscrit dans « une vision de coopération gagnant-gagnant, pour la création d’emplois et mais surtout de transfert de technologie d’un pays du sud vers un partenaire du sud » a-t-il souligné, lors de la cérémonie.

« Nous entamons notre parcours ivoirien aujourd’hui dans le domaine de la construction immobilière », a déclaré, de son côté le vice-président du CRCCI, Sun Liang, y voyant un « renforcement de l’axe sino-ivoirien dans le domaine des affaires et de la technologie ».

Initialement porté par des projets ferroviaires, la China Railway Construction Corporation (CRCC), dont la valorisation boursière atteint 24 milliards de dollars, s’est spécialisée dans le domaine de l’ingénierie-construction.

La Chine, troisième partenaire commercial de la Côte d’Ivoire, a mis sur pied le 31 juillet 2017, sa première Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d’Ivoire (CCEC) en vue de renforcer la coopération bilatérale.

La CCEC compte environ 40 entreprises engagées dans des projets de réseau d’alimentation en eau potable d’Abidjan, d’extension du port d’Abidjan, de la construction du stade olympique à Ebimpé (près d’Abidjan), et de la vidéo-protection d’Abidjan, en plus de l’extension du réseau électrique et du réseau de fibre optique.

La Chine a en outre construit le barrage hydroélectrique de Soubré, un ouvrage gigantesque d’un coût de 331 milliards de francs CFA (504 millions d’euros) et l’a financé à hauteur de 85%.

Les échanges entre les deux pays ont fortement augmenté entre 2014 et 2016, plaçant ainsi la Chine au rang de premier fournisseur et troisième partenaire commercial de la Côte d’Ivoire.

Par ailleurs, les autorités portuaires ont annoncé que les grands travaux d’extension du port, commencés en 2015 prendront fin en 2019. D’un montant de 600 milliards de FCFA (915 millions d’euros), ils portent sur la construction d’un deuxième terminal capable d’accueillir les plus grands porte-conteneurs, et financée par la Chine.

A la fin des travaux, le port d’Abidjan pourra rivaliser avec ceux de Tanger (Maroc) et de Durban (Afrique du sud) sur la façade atlantique de l’Afrique », a souligné Mme Djénéba Okou Gon Coulibaly, sa responsable de communication.

