RDC : MLC et Palu discutent ensemble

Ce vendredi, les tractations vont décidément bon train sur la scène politique congolaise. Après l’annonce de la création d’une plateforme entre le MLC et l’UNC, après le début du Conclave des Forces du Changement de Katumbi, on apprend en effet, que le Palu a aussi discuté avec le MLC.

Autour de la table, on retrouvait Fidèle Babala, Alexis Lenga Walenga Penze et Kikata Ngima pour le MLC et Luigi Gizenga, Adolphe Muzito et Serge Lukoki pour le Palu. Au menu, selon le communiqué diffusé à la sortie de l’entretien : le processus électoral avec un accent mis sur la nécessité de respecter le calendrier élaboré par la Ceni, le besoin d’avoir des élections libres et transparentes et la problématique de la machine à voter. Il a aussi été question du financement public des partis politiques et des cautions électorales, de la situation sécuritaire dans l’est du pays et… « de la possibilité de gagner ensemble les élections à venir ».

Les deux partis ont enfin exprimé leur volonté de continuer leurs contacts.

