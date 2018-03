RDC : L’hôpital du Cinquantenaire ravagé par les flammes

Ce jeudi 8 mars en soirée, un terrible incendie s’est déclaré dans l’hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa.

Tout le bâtiment était la proie des flammes et quand on sait que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mégalopole de plus de 11 millions d’habitants, ne dispose d’aucun service incendie digne de ce nom, il y avait peu d’espoir d’éviter que le feu ne ravage la totalité du bâtiment.

Il faut aussi craindre que cet incendie ne provoque de nombreuses victimes.

L’hôpital du Cinquantenaire est le second hôpital de la capitale congolaise par sa taille, derrière l’hôpital général de Kinshasa, il dispose de 515 lits, il a été inauguré par le président, désormais hors mandat, Joseph Kabila en mars 2014.

