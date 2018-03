RDC: l’UDPS questionne la machine à voter

Le principal parti d’opposition congolais a diffusé les 45 questions qu’il pose au sujet de la « machine à voter », dont le président de la Ceni (commission électorale nationale indépendante), Corneille Nangaa, assurait en février dernier: « Sans machine à voter, il n’y aura pas d’élections le 23 décembre 2018 ».

La Libre Afrique.be avait alors souligné l’incohérence de M. Nangaa puisque son dernier calendrier électoral, diffusé le 5 novembre 2017, mentionnait, pour la période du 7 octobre au 15 novembre 2018, « impression, conditionnement et livraison aux 15 hubs des bulletins de vote, des procès verbaux et des fiches de résultats ».

Peu avant, l’ambassadeur des Etats-Unis au Conseil de sécurité, Nikki Haley, avait indiqué que « les Etats-Unis ne soutiennent pas » la machine à voter en raison du « risque colossal » que représenterait son utilisation pour la crédibilité des élections.

Pas de confiance

Le problème principal est le manque de confiance envers un régime qui a déjà organisé des fraudes massives lors des élections de 2011 – jugées « non crédibles » par les observateurs – et qui est 166ème sur 183 dans le classement des pays les plus corrompus du monde réalisé par Transparency International. Et cela alors que la Ceni a refusé jusqu’en février dernier d’accepter de travailler avec le groupe d’experts internationaux recommandé par l’Onu pour l’audit du fichier électoral et du serveur.

La Ceni présente sa « machine à voter » comme une « machine à simplifier » le vote et à en « réduire le coût ». Elle consiste en un écran tactile – disponible en français mais pas dans les langues nationales – sur lequel l’électeur choisit son candidat pour la présidentielle, pour la législative et pour la provinciale. La machine, dans laquelle il a glissé son bulletin de vote, imprime ses choix sur ce dernier et l’électeur le plie et le glisse dans l’urne. A l’issue du vote, la machine donne les résultats totaux, qui doivent correspondre au comptage manuel des bulletins.

Les questions