RDC-Angola: reprise du trafic ferroviaire après 34 ans de suspension

Le trafic ferroviaire entre la République démocratique du Congo (RDC) et l’Angola a repris lundi après 34 ans de suspension à cause de l’insécurité, facilitant l’évacuation des matières premières congolaises vers le port angolais de Lobito, a-t-on appris mardi de sources concordantes. « Le premier train parti lundi de RDC transportant 50 containers est arrivé au quai de la gare de Luau en province de Moxico (est de l’Angola) après 34 ans » d’interruption de trafic, selon la présidence congolaise.

Il doit poursuivre sa route jusqu’à Lobito, port angolais en eaux profondes, sur l’océan Atlantique.

Cette voie entre Dilolo (sud-est de RDC) et Lobito (ouest de l’Angola) « fait gagner en distance et en temps » pour acheminer « matières premières et autres marchandises d’exportation en provenance du Katanga », région minière du sud-est de la RDC, a déclaré Néhémie Mwilanya, directeur de cabinet du président Joseph Kabila, à la radio onusienne Okapi.

L’axe Dilolo-Lobito est considéré comme la voie d’écoulement de marchandises « la plus compétitive en termes de coût de transport pour le cuivre et le cobalt congolais », a expliqué à l’AFP Ikos Rukal, porte-parole du gouvernement provincial de Lualaba où est situé Dilolo.

Ce tronçon long de 1.300 km était fermé à cause de l’insécurité au plus fort des activités de la rébellion de l’Unita (Union nationale pour l’Indépendance totale de l’Angola) entre 1975 et 2002), mais aussi à cause de la détérioration des infrastructures ferroviaires de part et d’autre de la frontière.

Depuis l’interruption du trafic ferroviaire à l’exportation, le cuivre et le cobalt congolais quittaient la RDC par route en passant par la Zambie sur une distance de 900 km à l’intérieur des frontières nationales.

« Ce qui alourdissait le coût et la durée du transport », a indiqué un avocat congolais spécialisé dans les mines, Me Lambert Djunga.

L’Angola a retrouvé la paix en avril 2002 après 27 ans de guerre civile.

La RDC et l’Angola envisagent aussi de prolonger la ligne entre Lobito et Lubumbashi, le chef-lieu de la province du Haut-Katanga.​

Que pensez-vous de cet article?