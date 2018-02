Pours son troisème appel à la marche pacifique, le CLC se félicite de la mobilisation de plus de trois millions de Congolais à travers tout le pays.

Il regrette et condamne une nouvelle fois la répression violente et mortelle du pouvoir face aux marcheurs pacifistes. Les organisateurs « pensent aux familles » des deux Congolais fauchés ce dimanche à Kinshasa et Mbandaka. Mais d’autres victimes seraient à déplorer, tandis que des centaines d’autres Congolais ont été blessés ou arrêtés arbitrairement.

Dans ce contexte, le CLC confirme qu’il ne reculera pas « Il n’y aura pas de répit pour le pouvoir en place tant que nous n’aurons pas retrouvé notre dignité et notre liberté », explique-t-il, avant de donner rendez-vous au peuple congolais dans les 48 heures.

