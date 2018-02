RDC : vidéo des bérets rouges et débandade

Les images et le son de cette vidéo valent toutes les démonstrations. Quand les bérets rouges de la Kabilie se laissent aller. Images surréalistes d’une manipulation et d’un appel à la violence insupportables. Les « petits Machiavel » de la Kabilie mouchés par leur propre vidéo et leur arrogance.

Lien de cause à effet après la large diffusion de cette vidéo ? La plupart des fameux « jeunes leaders » du PPRD ont quitté Notre Dame de Kinshasa. Autre explication : leurs reponsables ne leur auraient donné que 1000 FC, bien loin de la somme promise. Certains des désormais ex-bérets rouges ont même promis de revenir dans quelques heures, mais cette fois du côté des catholiques. https://afrique.lalibre.be/app/uploads/2018/02/video-beret-rouge.mp4