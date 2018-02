RDC : Les jeunes du PPRD prennent d’assaut ND du Congo

La machine à répression du pouvoir du président hors mandat Joseph Kabila ne veut pas de cette troisième marche des catholiques.

Elle a donc décidé de tout faire pour pourrir la situation, notamment en envoyant de trois à cinq cars remplis de jeunes du PPRD prendre position à Notre-Dame du Congo. « Nous allons y passer la nuit. Nous serons là pour accueillir les fidèles demain matin », a lancé l’un d’eux à une religieuse présente sur les lieux.

Face à cette tentative de noyauter les rangs des f!dèles et de démoraliser les Congolais qui entendaient prier avant de marcher pour réclamer plus de démocratie, des jeunes de l’opposition, échauffés par cette situation, se préparent à leur répondre et se mobilisent pour rejoindre à leur tour la cathédrale durant la nuit, annoncent, inquiètent, certaines voix. Une situation explosive que le pouvoir a clairement suscité, espérant que des débordements lui offrent la possibilité d’ordonner une action policière massive, voire de déclarer enfin l’état d’urgence.

