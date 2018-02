Burundi : Un tiers des Burundais aura besoin d’aide en 2018

Par AFP

Le tiers de la population du Burundi aura besoin d’une assistance humanitaire en 2018, soit une hausse de 20% sur une année, a annoncé l’ONU, estimant qu’il faudrait au moins 141 millions de dollars pour y faire face.

« L’analyse des besoins humanitaires indique que 3,6 millions de personnes, soit le tiers de la population burundaise, auront besoin d’une assistance humanitaire en 2018. Cela représente une hausse de quelque 20% par rapport à l’an dernier », a déclaré Garry Conille, le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Burundi, selon les propos rapportés par des médias burundais.

Tout va pour le mieux

Conille a présenté « le plan de réponse humanitaire 2018 pour le Burundi » préparé par les organisations humanitaires oeuvrant dans ce pays. Ce plan a été conçu en concertation avec le gouvernement burundais, qui d’ordinaire refuse de s’associer à toute initiative de la communauté internationale.

« La vulnérabilité des populations, qui est entretenue par une situation socio-économique précaire mais aussi par la recrudescence des catastrophes naturelles, se manifeste par une détérioration des conditions de vie, un accès limité aux services de base et par un déplacement des populations », a expliqué M. Conille. Il s’est abstenu d’évoquer la crise politique qui frappe le Burundi depuis avril 2015. Le gouvernement rejette toute référence à cette crise, estimant que tout va pour le mieux dans le pays.

Le maintien du président Nkurunziza

Le Burundi est en crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat interdit par l’Accord de paix d’Arusha, qui a mis fin à la guerre civile (1993-2005). Les violences qui ont accompagné la crise ont fait au moins 1.200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale (CPI), qui a ouvert une enquête.

Le Burundi est désormais classé parmi les trois pays les plus pauvres du monde.

Que pensez-vous de cet article?