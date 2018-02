Liberia: Le virus d’Ebola moins dévastateur que ses effets

Par AFP

Les effets dévastateurs d’Ebola sur le fragile système de santé du Liberia pourraient avoir fait plus de morts que le virus lui-même, notamment parmi les femmes enceintes et les malades atteints de paludisme, selon une étude. Le Liberia a été le pays le plus touché par l’épidémie de 2014-2016 où elle a fait 4.800 morts et laissé des milliers de malades avec des séquelles.