RDC : Kinshasa renvoie à l’expéditeur des Congolais expulsés des Etats-Unis  

Commentaire par Marie-France Cros

L’agence de presse congolaise officielle, ACP, a rendue publique, mercredi, une curieuse information: la ministre congolaise des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, a renvoyé aux Etats-Unis six Congolais expulsés par l’administration américaine.

Selon la ministre, les six Concolais expulsés – ainsi que deux Zambiens – « sont arrivés menottés, enchaînés aux chevilles et au niveau des hanches, comme des esclaves ». En outre, ils portaient des couches afin de ne pas être obligés de se lever pour aller aux toilettes durant le voyage. Enfin, ce dernier a duré, selon la ministre, 20 heures pour certains expulsés et 30 heures pour d’autres.