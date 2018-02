Dans l’affaire des « biens mal acquis » en France, Teodorin Obiang, le fils du président de la Guinée équatoriale, a été le premier condamné. Accusant Paris d’ingérence diplomatique, Malabo a déplacé le dossier devant la Cour internationale de Justice.

Le combat contre les « biens mal acquis » n’est pas terminé. En octobre 2017, Teodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui est également le vice-président du pays depuis 2012, a été condamné à trois ans de prison et 30 millions d’euros d’amende avec sursis par le tribunal de grande instance de Paris. Le vice-président de la Guinée équatoriale était jugé pour détournement de fonds publics et blanchiment d’argent, et a été reconnu coupable d’avoir blanchi entre 1997 et 2011 une somme estimée à 150 millions d’euros. Pour les ONG Transparency International et SHERPA, à l’origine de la première plainte à l’encontre de Teodorin Obiang, cette condamnation est historique. Mais l’affaire se poursuit cette semaine à la Haye, devant la Cour internationale de justice.

Un combat juridique long de dix ans

En 2008, les ONG Transparency International et SHERPA s’intéressent de près au patrimoine immobilier accumulé par les familles de certains dirigeants africains en France. Teodorin Obiang est notamment cité. Le fils du président équato-guinéen est connu pour afficher son style de vie luxueux. Il collectionne les palaces, les voitures de luxe et les objets d’art. Pour les ONG, impossible que ces biens n’aient été achetés au moyen de ses seuls revenus. Lorsqu’il était ministre de l’Agriculture et des Forêts, entre 1997 et 2012, Teodorin Obiang gagnait 3200 euros par mois, selon The Guardian. Pour les deux organisations, cette vie de prince est financée grâce au détournement de fonds publics et à la corruption. Teodorin Obiang priverait les habitants de la Guinée équatoriale de cet argent, alors que près de 70% de la population vivrait avec moins d’un dollars par jour.

Les organisations portent plainte devant le parquet de Paris. Il faut attendre 2010 avant qu’une enquête ne soit ouverte. Les proches du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso et du défunt chef de l’Etat gabonais Omar Bongo sont aussi l’objet d’investigations. Entre 2011 et 2012, plusieurs perquisitions sont menées dans l’hôtel particulier parisien de Teodorin Obiang. Des voitures de luxes et plusieurs camions d’objets d’art sont saisis. Il est mis en examen en mars 2014 pour blanchiment d’argent, avant d’être condamné avec sursis en 2017.

Quel rôle pour la CIJ ?

Cependant, le combat continue encore aujourd’hui. La Guinée équatoriale a attaqué la France pour violation de droit international devant la Cour internationale de justice (CIJ). L’Etat équato-guinéen a dans un premier temps dénoncé les procédures, estimant que ce n’était pas le rôle de la France de juger l’un de ses ressortissants. La question est légitime : qui doit juger les affaires concernant les « biens mal acquis »? Si les biens sont achetés en France, leur financement provient d’argent détourné de fonds publics équato-guinéens. La CIJ a toutefois donné l’autorisation à Paris de juger Teodorin Obiang. La Guinée équatoriale estime aussi que la justice française n’a pas respecté l’immunité dont dispose Teodorin Obiang en tant que vice-président. De plus, le gouvernement assure que l’hôtel particulier parisien est un bâtiment diplomatique, il ne pouvait donc pas être perquisitionné. Malabo soutient que l’immeuble a appartenu à Teodorin Obiang, mais que celui-ci l’a vendu à l’Etat équato-guinéen en septembre 2011. C’est sur ces questions que la CIJ se penche cette semaine.

« Ces délits ne sont pas la faute d’un seul homme »

Si Teodorin Obiang est le premier condamné de l’affaire des « bien mal acquis », il n’est pas le seul à être mis en cause. La complaisance des banques a aussi été soulignée par la présidente du tribunal de grande instance, Bénédicte de Perthuis. La Société Générale, via sa filiale SGBGE, a notamment été citée. Elle était le banquier de la société d’exploitation de bois Somagui Forestal, détenue par la famille présidentielle.

Selon Tutu Alicante, fondateur de l’ONG EG Justice, qui veille au respect des droits humains en Guinée équatoriale, les délits imputés à Teodorin Obiang « ne sont pas la faute d’un seul homme ». « Il y a beaucoup de banquiers français et étrangers, des avocats et des agents immobiliers qui l’ont aidé à acquérir ces propriétés. Idéalement, il faudrait que tous ces acteurs rendent des comptes et que la justice française les appelle pour qu’ils témoignent et répondent de leurs actes. La CIC et la Société générale, deux banques françaises, sont hautement impliquées dans l’affaire des « biens mal acquis ». On sait aussi qu’Orange et Total opèrent toutes les deux en Guinée équatoriale, et comme les entreprises américaines, elles enrichissent la famille présidentielle » explique-t-il dans une interview accordé au Monde.

Pour Transparency International et SHERPA, le but est de mettre un terme à une « culture d’impunité » qui persiste dans certains Etats africains. Le jugement de la CIJ est donc attendu.

Que pensez-vous de cet article?