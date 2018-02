RDC: colère à Bukavu contre l’insécurité

Explosion de colère spontanée, vendredi matin à Bukavu, où la population a élevé des barricades et protesté contre l’insécurité à la suite de trois assassinats jeudi.

Ces trois meurtres, apparemment crapuleux, sont venus s’ajouter à la trentaine recensés depuis le début de cette année dans la capitale du Sud-Kivu par la société civile.

Les protestations ont commencé dans les quartiers de Kadutu et Nguba. La population a amené le corps d’une des victimes de jeudi devant l’assemblée provinciale et exigé le remplacement des responsables de la police. Celle-ci a riposté par des gaz lacrymogènes et des coups de feu en l’air, tandis que les civils lançaient des pierres.

La population congolaise est de plus en plus exaspérée d’être rançonnée par des policiers ou abandonnée par ceux-ci face aux bandits. Des émeutes contre la police et l’insécurité ont déjà eu lieu au Katanga en 2016.

