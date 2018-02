RDC: les autorités promettent de renforcer la sécurité dans la province de l’Ituri

Les autorités congolaises ont promis de renforcer la sécurité dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, en proie à des affrontements communautaires qui ont provoqué le déplacement de plus de 200.000 personnes. « Nous ne comprenons pas la raison de ces tueries alors que vous avez toujours vécu ensemble », a déclaré à Djugu le ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary, devant plusieurs centaines des déplacés.

Les affrontements entre les communautés Hema (éleveurs) et Lendu (agriculteurs) ont fait plusieurs dizaines de morts, depuis le mi-décembre, selon des sources humanitaires.

Lors d’échanges avec la population locale, certains ont accusé le gouvernement d’être derrière ces violences afin de « retarder l’organisation des élections » prévues pour le 23 décembre 2018.

« Vous croyez trop aux rumeurs, ce n’est pas le gouvernement qui est derrière cette crise, vous savez vous-mêmes pourquoi vous vous battez », a répondu le ministre de l’Intérieur, sans plus de précision.

Emmanuel Ramazani Shadary a promis de « renforcer le déploiement de la police avec comme mission de traquer tous les fauteurs de trouble ». « Mais c’est à vous de leur fournir des renseignements », a-t-il insisté.

Le conflit pour les terres entre les éleveurs Hema et les agriculteurs Lendu en Ituri est l’un des nombreux qui agitent l’est de la RDC, en plus de ceux dans les deux provinces du Nord et du Sud Kivu.

Le gouvernement avait évoqué l’insécurité au Kasaï, dans le centre de la RDC, qui avait empêché le recensement des électeurs, pour justifier le report des élections présidentielles, initialement prévues en décembre 2017.

La RDC est minée par une crise aggravée par le maintien au pouvoir du président Kabila dont le second mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Des élections présidentielle, législatives et provinciales sont désormais prévues le 23 décembre 2018.

