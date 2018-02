RDC: Sanctions contre des Congolais: 650 millions d’euros gelés en Grande-Bretagne

C’est Mme Helen Goodman, députée travailliste de Bishop Auckland, qui avait posé la question au chancelier de l’Echiquier le 5 février dernier et qui a reçu sa réponse lundi.

Selon celle-ci, la valeur totale « approximative des fonds gelés au Royaume uni selon les règlementations européennes concernant la République démocratique du Congo était de 580.000 livres au 30 septembre 2016 ». Les chiffres pour 2017 « ne sont pas encore finalisés ».

La réponse à la parlementaire précise bien que ces fonds gelés – et non saisis – « continuent d’appartenir aux individus et entités » visés par les sanctions européennes. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas en disposer tant que les sanctions ne seront pas levées.

