RDC: meurtre des experts Onu: réponse embarrassée à Nikki Haley

Le porte-parole du gouvernement a en effet été réduit à broder, assurant que ‘le Président ne peut qu’avoir transmis cette liste à la cour militaire qui est en train de siéger sans désemparer sur tous les crimes qui ont été commis au Kasaï, y compris les crimes commis contre les deux enquêteurs des Nations unies », selon sa déclaration rapportée par RFI.

Mme Haley a apparemment improvisé cette fin de discours, qui ne figurait pas dans le texte écrit. Elle réagissait à l’intervention du ministre congolais des Affaires étragères, Leonard She Okitundu, qui, s’efforçant de convaincre le Conseil de sécurité de l’implication des autorités congolaises dans la lutte contre l’impunité, avait évoqué un procès intenté contre des personnes accusées par Kinshasa de ce double meurtre.

Les deux experts enquêtaient sur les allégations de massacres à la fois par les rebelles de Kamwina Nsapu et par l’armée et la police chargée de les réprimer. En 2017, une enquête de RFI et Reuters avait mis en cause des agents de l’Etat congolais dans le double assassinat.

