RDC: des troupeaux venus du Kivu inquiètent au Bandundu

L’arrivée de grands troupeaux de bovins dans les provinces du Kwango et du Kwilu (ex-Bandundu, à l’ouest de la République démocratique du Congo) inquiète les habitants. Les éleveurs viennent du Sud-Kivu. Selon les habitants du Kwilu et du Kwango, où des troupeaux de cette taille sont inhabituels, le bétail cause des dégâts aux champs et aux cours d’eau.

