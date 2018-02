RDC: l’UDPS renvoie son congrès sine die

Par Marie-France Cros.

Un communiqué daté de ce lundi 12 février et signé par Augustin Kabuya, porte-parole du parti, indique que le congrès extraordinaire prévu pour désigner un successeur à Etienne Tshisekedi, qui devait se tenir les 26 et 27 février, est « reportépour soutenir la marche programmée le 25 février 2018 par le CLC », le Comité laïc de coordination, qui a déjà organisé les marches pacifiques de chrétiens des 31 décembre et 21 janvier.

La nouvelle date du congrès extraordinaire sera communiquée « incessamment », précise le communiqué.

