Des musiciens congolais chantent pour la paix !

trong>Reportage photos par Esther Nsapu, envoyée spéciale à Goma

Le coup d’envoi a été lancé ce vendredi 9 février à Goma. Pour cette journée d’ouverture, environs 15 mille festivaliers ont répondu présent pour ce rendez-vous culturel. C’est donc dans une ambiance électrique que hommes, femmes, jeunes et enfants venus de la ville, du Rwanda et du Burundi ont chanté et dansé pour appeler à la paix dans toute la région. Consacrée à la Rumba congolaise, la 5e édition du festival de la paix a vibré au rythme des chanteurs congolais Ferre-Gola, DJ Couleur, Kerim Kaduro, Jupiter et Okwess, etc, qui ont tous appelé au « mieux vivre ensemble » !

