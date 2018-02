Côte-d’Ivoire: Mines: la population arrache un accord

La mine d’or d’Agbaou, qui produit trois tonnes d’or par an et couvre une superficie de 334 km2, a été confrontée depuis son entrée en production, en 2014, à des manifestations des populations riveraines, qui réclament des « indemnisations » pour leurs terres agricoles perdues et « des emplois dans les mines ». Un type de conflit rare en Côte d’Ivoire, où l’activité minière reste marginale dans l’économie.

Pas vu la couleur de l’argent

La compagnie canadienne Endeavour, qui exploite la mine d’or d’Agbaou, affirme pourtant avoir versé au total 6,7 milliards de francs CFA (10 millions d’euros) de compensation depuis cinq ans. Soit 5,2 milliards de francs CFA à plus de 1.100 agriculteurs et propriétaires fonciers, et 1,5 milliard à un comité local de développement pour financer des infrastructures routières, d’éducation et de santé. Mais les populations locales disent ne pas avoir vu la couleur de cet argent.

Les conflits sociaux autour de la mine ont considérablement ralenti l’activité de la compagnie, ce qui a finalement conduit Endeavour à négocier cet accord avec les populations riveraines. Ces manifestations, parfois violentes, ont en effet engendré des pertes de 600 millions de francs CFA (915.000 euros) chaque année, selon le groupe, les populations ayant plusieurs fois bloqué les installations.

Pour mettre fin au conflit, le groupe Endeavour Mining et ses deux filiales (Agbaou et la mine d’Ity-ouest) ont réuni pendant deux jours, dans la ville de Divo, les autorités locales et coutumières, les associations de jeunes et de femmes. Tous ont décidé de « mettre fin à toutes les formes de violences et d’intimidations de toutes natures », à travers la création d’un « cadre permanent d’échanges directs, pour anticiper sur d’éventuelles crises et tensions entre la mine et les parties prenantes ».

Des emplois pour nos enfants

Endeavour n’a pas divulgué les conditions précises de l’accord, mais selon le responsable des jeunes, la société a accepté de former et d’embaucher une centaine de jeunes. Des indemnisations financières supplémentaires devraient aussi être versées, mais leur montant n’a pas été dévoilé. Le porte-parole des jeunes d’Agbaou, Allalo Grah Jephte, s’est réjoui de « la création de ce cadre de concertation qui devra aboutir à la formation des jeunes sur le travail des mines ». Il avait purgé en 2017 six mois de prison, en compagnie de deux autres jeunes, accusés par la justice ivoirienne d’être les instigateurs des troubles contre la mine, ce qu’ils démentent formellement.

De son côté, la présidente des femmes, Koffi Amenan, s’est félicitée de la formation des jeunes, « nos enfants », « car la mine a occupé nos terres exploitables, nous n’avons plus d’activités agricoles ». Jusqu’à présent, seulement le tiers des quelque 900 emplois directs et indirects liés à la mine sont occupés par des habitants de la région d’Agbaou, selon les chiffres d’Endeavour.

La production d’or totale de la Côte d’Ivoire est modeste à l’échelle internationale. Elle s’est élevée à 25 tonnes en 2017, en hausse de 2% sur 2016, selon des chiffres annoncés récemment par le gouvernement, mais des gisements prometteurs sont en cours de développement. Le président Alassane Ouattara a exprimé son ambition de faire de la Côte d’Ivoire un pays minier, mais le secteur dans son ensemble (or, bauxite, nickel, cuivre, fer), qui emploie près de 44.000 personnes, n’a représenté qu’un peu moins de 3% du PIB ivoirien en 2017.

