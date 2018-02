Zimbabwe: malade, le chef de l’opposition se fait remplacer

Le président du principal parti d’opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, a chargé un de ses adjoints d’assurer son intérim le temps de son traitement pour un cancer dans un hôpital d’Afrique du Sud, a annoncé mercredi son porte-parole.

L’ex-syndicaliste Nelson Chamisa assurera les fonctions de chef du Mouvement pour un changement démocratique (MDC) « jusqu’au retour du président », a déclaré Luke Tamborinyoka. Agé de 65 ans, M. Tsvangirai a annoncé il y a deux ans qu’il souffrait d’un cancer du côlon pour lequel il effectue de nombreux séjours médicaux dans des hôpitaux sud-africains.

Les médias locaux ont fait ces derniers jours état d’une détérioration inquiétante de sa condition. « Je suis choqué de lire dans la presse que je suis en situation critique », a démenti mardi M. Tsvangirai via Twitter. « Bien sûr j’ai un cancer et je ne me sens pas très bien mais mon état est stationnaire et la maladie sous contrôle. Je récupère ».

Elections cette année

Des élections générales sont prévues cette année à une date qui n’a pas encore été précisée.

Au pouvoir depuis la démission forcée de Robert Mugabe en novembre, le nouveau Président, Emmerson Mnangagwa, déjà investi candidat du parti au pouvoir, la Zanu-PF, fait figure de grand favori pour la présidentielle. « Je n’ai aucun doute que je vais la remporter haut la main », a-t-il assuré le mois dernier.

Tsvangirai fut pendant de longues années l’adversaire historique de Robert Mugabe. Le chef du MDC était arrivé en tête du premier tour de la présidentielle de 2008 devant M. Mugabe mais il avait renoncé à se présenter au second tour en raion d’une terrible campagne de violences orchestrée par le pouvoir. A l’issue de ce scrutin, M. Tsvangirai avait été nommé, sur pression internationale, Premier ministre d’un gouvernement de coalition mais celui-ci restait sous le contrôle de M. Mugabe. Ce dernier avait défait l’opposant lors d’élections controversées en 2013.

