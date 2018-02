Guinée: mort de cinq enfants dans un incendie lors de heurts post-électoraux

Les autorités guinéennes et la communauté internationale appelaient mercredi au calme après des heurts meurtriers à la suite des élections locales, les premières depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans.

Cinq enfants ont péri mardi, deux jours après le vote, dans un incendie volontaire lors de heurts à Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye (centre), a annoncé le ministre de l’Administration du territoire, Boureima Condé.

Lors de ces heurts, des cases et des maisons ont été incendiées et « cinq nourrissons guinéens ont péri dans les flammes », a affirmé le ministre au cours du journal télévisé mardi soir, sans précision sur leur âge, ni sur leur identité.

Dans un communiqué mercredi, le représentant pour l’Afrique de l’Ouest du secrétaire général de l’ONU, Mohamed Ibn Chambas, « regrette les récentes violences qui ont occasionné des pertes en vies humaines », sans autre indication.

« Il salue le bon déroulement du scrutin », reconnaissant néanmoins « des imperfections notées ça et là » et exhorte « tous les acteurs à la sérénité et à éviter tout acte de violence afin de permettre aux institutions en charge du processus électoral de poursuivre leur travail dans la sérénité ».

Les précédents scrutins en Guinée, les présidentielles de 2010 et 2015, et les législatives de 2013, ont été émaillés de violences et d’accusations de fraude.

– Retour au calme à Conakry –

Le chef de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, a affirmé mardi soir qu’il n’était plus question de « continuer à accepter les hold-up électoraux », lors d’une visite à un de ses candidats en banlieue de Conakry.

« En 2010, en 2013 et en 2015, +le coup KO+ (réélection du président Alpha Condé au premier tour, NDLR), qui n’avait rien d’une élection, on s’est calmés, mais cette fois-ci, pour les élections locales, il faut vous mobiliser », a-t-il dit devant la presse.

« Il faut que la jeunesse de Guinée se lève pour exiger la vérité des urnes », a-t-il ajouté.

Le chef de l’Etat avait lui aussi appelé dimanche ses partisans, à « rester mobilisés pour refuser la fraude », après avoir voté. « Nous ne souhaitons pas la fraude et si cela arrivait, il faudra qu’on résiste comme on l’a toujours fait », a déclaré Alpha Condé.

Des heurts ont fait un mort lundi à Kindia (ouest) où les forces de l’ordre ont tenté d’éloigner les militants de l’opposition qui entouraient un centre de comptage des votes de la ville, selon la gendarmerie et des témoins.

Le calme était revenu mercredi matin à Conakry, où des manifestants de l’opposition avaient bloqué la circulation dans plusieurs quartiers de la banlieue la veille, pour exiger la publication des résultats dans la capitale, accusant le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur.

Le ministre de l’Administration du territoire a regretté les violences et déploré que « des candidats s’autoproclament comme vainqueurs des élections, niant les efforts du dialogue politique interguinéen, niant les efforts et les bonnes volontés de certains opposants, niant les efforts de M. le président de la République ».

« J’en appelle au ressaisissement, j’en appelle à la retenue, j’en appelle au sens civique des uns et des autres », a-t-il dit. « Faut-il encore attendre que les résultats soient connus pour porter plainte, pour se référer où cela se doit, et attendre que justice soit rendue », a souligné le ministre.

La Commission électorale nationale indépendante (Céni), seule habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d’ici à la fin de la semaine.

Que pensez-vous de cet article?