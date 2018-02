Festival Amani : le Kivu a besoin de la paix !

Esther Nsapu, Correspondante dans l’est de la RDC

La 5e édition du « Festival de la Paix » (« Amani »en Kiswahili) est prévue pour les 9, 10 et 11 février 2018 à Goma en République démocratique du Congo. Un rendez–vous annuel qui permet aux habitants de Goma et plus généralement à la population du Kivu à l’Est de la République démocratique du Congo mais aussi des pays frontaliers de se reconnecter à travers la musique et la danse. Pendant 3 jours, ils partageront la joie d’être ensemble malgré leurs différences. Selon les organisateurs, ce Festival a pour but de montrer au monde que Goma et la région des Grands Lacs ne sont pas que des terres de massacres, viols et pillages. Des jeunes et des artistes talentueux s’engagent au quotidien pour un présent et un futur radieux et le festival les y aide.