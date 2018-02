RDC: l’escalade, un choix risqué pour Kinshasa

Commentaire par Marie-France Cros

Après l’exigence de fermeture de l’agence belge de coopération au Congo et de la Maison Schengen de Kinshasa – où des agents consulaires belges délivrent ou non des visas pour 17 pays de l’espace Schengen – en janvier, après l’annonce de la réduction des fréquences aériennes autorisées par le gouvernement congolais à la compagnie Brussels Airlines, le week-end dernier, Kinshasa a exigé lundi la fermeture du consulat belge à Lubumbashi et annoncé la clôture du sien à Anvers.