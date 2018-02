Et après Move With Africa, on fait quoi ?

C’est la question que se sont posée bon nombre de celles et ceux qui ont participé au projet Move With Africa mené par La Libre Belgique.

Alors que ce projet vit sa 6ème édition, ce sont aujourd’hui plus de 1000 élèves belges qui sont partis avec une des ONG participantes en Afrique découvrir un pays, une culture et ses habitants. Un départ anticipé par plusieurs mois durant lesquels les jeunes ont eu l’occasion de réfléchir ensemble aux grandes thématiques de la Citoyenneté Mondiale et Solidaire, aux relations Nord/Sud, à la construction et à la déconstruction des stéréotypes et des préjugés.

Un an de découvertes, de réflexion, d’ouverture d’esprit et d’apprentissages sur le monde qui nous entoure. Après avoir vécu cette aventure humiane dense et forte, émergent chez certain/e/s des questions telles que : Que puis-je faire maintenant que je termine l’école ? Comment puis-je continuer sur ma lancée ? Quelles sont les actions possibles à réaliser ici en Belgique pour avoir un impact positif sur notre société ? Quelles sont mes envies, mes motivations futures ?

La réponse à ces questions varie évidemment d’une personne à une autre. C’est d’ailleurs un aspect longuement abordé par les ONG lors de l’annuelle journée de clôture de MWA en mai. Dans cette société largement mondialisée, bon nombre d’entre nous éprouvent en effet le sentiment qu’il est difficle sinon impossible d’avoir un impact quelconque sur le monde. Se sentir acteur dans un système qui évolue, c’est pourtant loin d’être impossible. Chaque action, aussi minime soit-elle, peut avoir un impact global. Et sensibiliser les personnes autour de soi ne fait que l’accroître. Aujourd’hui le rôle de la collectivité est en trian de reprendre toute son importance.

Pour illustrer toutes les initiatives qui ont déjà été prises, voici le témoignage de deux élèves de l’Athénée Royale d’Ixelles, Jacky Yowa et Jason Nsimba, le fondateur du projet NSB Fundaçao. Après être parti deux fois consécutives avec Asmae au Sénégal dans le cadre de Move With Africa, Jason s’est lui aussi interrogé.

« Nous ça nous a totalement marqués de partir avec Asmae là-bas. En rentrant j’avais vraiment envie de faire quelque chose. J’avais gardé de bons contacts avec les personnes rencontrées et petit à petit j’ai pensé à ce projet » me raconte Jason.

Mais de quoi s’agit-il ?

Après son voyage avec Asmae au Sénégal, Jason a conservé les belles amitiés nouées là-bas. « Personnal trainer » chez Basic Fits, Jason est aussi adepte du football. À Bruxelles, il a monté NSB Fundaçao, un organsime promoteur de projets comme celui qu’il a développé au petit Chemin Vert, où il propose divers entrainements sportifs à des jeunes. Suite à un article paru dans la DH sur ce projet sportif joliment dénommé « Ensemble, écrivons demain », Ibrahima qui était l’animateur sénégalais de l’ONG AJE lors des rencontres interculturelles réalisées par Jason et Jacky, a pris contact avec lui pour le féliciter. Et, après plusieurs échanges, Jason lui a fait part de son envie de monter un projet similaire au Sénégal.

Et voici le projet lancé ! Jason se rend plusieurs fois au Sénégal avec, entre autres, son amie Sarah Boulban, professeure d’éducation physique, pour voir ce qu’il est possible de mettre en place. Ils sont revenues de leur séjour bien décidés à partir en juillet avec 10 étudiants dont une future juriste et un futur assistant social, pour animer un stage de football durant deux semaines à Toubakouta avec plus de 70 jeunes prêts à faire du sport !

Leur objectif est maintenant de récolter quelques fonds pour financer du matériel sportif pour ces jeunes Sénégalais qui ne disposent que de leur terrain en terre-battue. Pour ce faire, le groupe NSB Fundaçao a même décidé d’organiser le bal de rhétos de leurs cadets à l’Athénée Royal d’Ixelles.

Si vous voulez les aider et les soutenir dans cette belle aventure, allez faire un tour sur leur page facebook : https://www.facebook.com/Nsb-Funda%C3%A7ao-1210982772296254/

Ou sur le blog de Jason Nsimba : http://kuuk.club/jasonnsimba/472964639

Un beau projet qui prend peu à peu son envol et qui annonce deux semaines de sport intensif ! Et vous quelles sont vos idées ?

