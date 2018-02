RDC : Kinshasa limite les vols de Brussels Airlines sur Kinshasa

Le torchon brûle entre Kinshasa et Bruxelles.

Depuis le 10 janvier dernier et la décision belge de suspendre la coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo, le ton est plus qu’à l’orage entre les deux capitales.

Dans le foulée de cette suspension, Kinshasa a décidé de « fermer », sur son territoire, la Maison Schengen, sorte de consulat commun à l’Union européenne géré par Bruxelles, pour 17 pays membres de l’Union européenne et la Norvège.

« Une décision qui devait viser la Belgique mais qui, en fait, ennuie beaucoup plus les Congolais qui cherchent à obtenir un visa pour l’Europe. Car, bien au-delà de la Belgique ce sont seize autres pays de l’Union qui sont impactés sans oublier la Norvège », expliquait la semaine dernière un ancien ministre congolais des Affaires étrangères.

Une décision qui, visiblement, ne suffisait pas pour les autorités congolaises. Les services du ministre des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu annonçaient ainsi, dans les colonnes de « Jeune Afrique », qu’ils planchaient sur « une réduction drastique du personnel diplomatique belge, la fermeture des consulats de Belgique à Lubumbashi et à Goma, et la suspension des vols de Brussels Airlines ».

Si le personnel diplomatiuqe n’est pas encore affecté par ce mouvement de colère congolais, Kinshasa est passé à la vitesse supérieur concernant les vols de Brussels qui seront limités à 4 par semaine au lieu de 7 actuellement. Une décision qui prend effet, selon le courrier, dès ce 5 février.

Motif évoqué dans la lettre envoyée ce week-end à la représentante de Brussels Airlines par la Direction générale de l’autorité de l’aviation civile : « le manque de réciprocité ». Un argument particulièrement surprenant, le dernier vol d’un avion congolais vers Bruxelles devant remonter à de longues années. Air France sera-t-elle impactée de la même manière ? Peu d’avions congolais atterrissent en effet à Paris.

Que pensez-vous de cet article?