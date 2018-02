RDC: la maison Schengen fermée jeudi et vendredi

Par Marie-France Cros.

La Maison Schengen de Kinshasa, gérée par la Belgique et qui délivre des visas à des Congolais désireux de se rendre dans les pays de l’espace Schengen, restera fermée jeudi 1er et vendredi 2 février « pour des raisons indépendantes de (sa) volonté », a-t-elle annoncé dans un communiqué. « Nous tiendrons le public de la Maison Schengen informé de l’évolution de la situation et de la suite des procédures », ajoute le communiqué.