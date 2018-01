Rwanda: Bob Denard a aidé les génocidaires, révèle Le Canard Enchaîné

L’hebdomadaire, qui indique que l’information émane d’un rapport à paraître de l’association Survie (qui dénonce les relations troubles entre la France et l’Afrique connues sous le surnom de « Françafrique »), évoque une lettre du 13 septembre 1994 adressée par le ministre rwandais de la défense au Premier ministre du gouvernement génocidaire, Jean Kambanda, mentionnant une « mission d’assistance » confiée au groupe « Martin et compagnie ». Un reçu du 5 juillet 1994, signé par Robert-Bernard Martin atteste qu’il a reçu 1.086.000 francs français (l’euro n’existait pas encore) de l’ambassade du Rwanda en France. Or, ce Martin n’est autre que Bob Denard, qui utilise toujours ce nom en 1995, indique le témoignage d’un de ses ex-lieutenants et le passeport qui lui a alors été officiellement délivré.

Comme Paul Barril – l’ex-gendarme de l’Elysée – qui a aussi travaillé pour le gouvernement génocidaire, Denard « n’est jamais sorti des radars des services de renseignement français », écrit Le Canard. En outre, « il avait pour lieutenant et confident un informateur de la DST » (Direction de la Surveillance du territoire, contre-espionnage et lutte anti-terroriste; a changé de nom en 2008). Il était considéré comme un « électron libre » recevant des services de renseignement français un « feu orange » pour mener ses actions. Autrement dit: si vous êtes pris, on ne vous connait pas; si vous réussissez, tant mieux.

