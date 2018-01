RDC: messes à Kinshasa et Bruxelles en mémoire d’Etienne Tshisekedi

Jeudi 1er février, il y aura un an que le chef de l’opposition congolaise, Etienne Tshisekedi, est décédé à Bruxelles à 84 ans.

Son parti, l’UDPS, a annoncé une messe d’action de grâce jeudi à la cathédrale Notre Dame du Congo, à Kinshasa, à 9h. Une réunion politique aura ensuite lieu au siège du parti à Limete, le tout à l’initiative des « familles politique et biologique » du défunt. L’UDPS dit être l’objet de « harcèlement » de la part du régime du président hors mandat Joseph Kabila et dénonce « l’enlèvement » de plusieurs de ses membres (six noms sont cités), « dont certains sont gardés dans les geôles secrètes du pouvoir et privés de toute visite ».

A Bruxelles, une messe est prévue samedi 3 février à 14h à l’église Notre Dame de Lourdes de Jette, avenue Charles Woeste. L’assistance est attendue vêtue de noir et blanc.

La dépouille du disparu attend toujours, dans une morgue bruxelloise, son inhumation au pays. Aucun accord n’a pu être trouvé à ce sujet entre la famille Tshisekedi et le régime du président hors mandat Joseph Kabila.

MFC

Que pensez-vous de cet article?