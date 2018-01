RDC: une conférence de presse pour rien

Commentaire par Marie-France Cros.

Le but d’une conférence de presse est de rendre publiques des décisions ou de modifier l’opinion sur un sujet en discussion. La conférence de presse du président hors mandat Joseph Kabila, vendredi dernier, a totalement manqué son but: les réactions de la presse, lundi, montrent très clairement qu’il n’a convaincu que ses partisans, tandis qu’il suscitait l’indignation de ses opposants et la consternation d’observateurs décelant une forme d’autisme chez cet homme qui, après avoir étêté son opposition, s’en prend verbalement à ceux de ses critiques qu’il ne peut « dédoubler » pour les affaiblir, comme il l’a fait des partis d’opposition: l’Eglise catholique, la Belgique et la Mission de l’Onu au Congo.

Joseph Kabila avait beau arborer, vendredi dernier, la barbe blanche qu’il affectionne dans les périodes difficiles de son long règne, il n’est pas parvenu à convaincre que c’était la sagesse qui parlait par sa bouche. Après le week-end ,où la presse ne paraît pas au Congo, les réactions ont afflué lundi: sarcasme, indignation ou consternation ont accueilli la première conférence de presse du chef de l’Etat congolais en plus de cinq ans.

Seuls les médias kabilistes, comme DigitalCongo et L’Avenir, ont « avalé » la conférence de presse – qui a duré quelque deux heures – sans relever ses contradictions.

« Kabila, candidat élu et éligible »

Or, relève Actualités.cd, lorsqu’il est interrogé par une journaliste sur les projets qu’on lui prête de chercher à modifier la loi fondamentale pour pouvoir se présenter à un nouveau mandat, Joseph Kabila, approuvé par les rires complaisants de ses conseillers, demande qu’on remette une copie de la Constitution à sa « jeune sœur ». Et évite de commenter le fait qu’un des slogans de son parti est « Kabila, candidat élu et éligible », alors que plusieurs cadres de sa formation font déjà campagne pour la tenue d’un référendum de modification constitutionnelle.

S’en prenant à l’Eglise catholique, qui appuie le Comité laïc de coordination (CLC) qui a organisé deux marches pacifiques de chrétiens – réprimées dans le sang – pour réclamer du Président qu’il respecte l’Accord de la Saint-Sylvestre 2016 balisant le chemin vers des élections consensuelles, M. Kabila assure que « les leaders au sein de nos Eglises » ont « minimisé ce qui s’est passé » au Kasaï, où une rébellion s’est soulevée en 2016-17. Il oublie de dire que l’Eglise a été, après quelque temps, une des cibles des rebelles, au même titre que l’Etat (60 paroisses et 140 écoles catholiques détruites ou fermées), précisément parce que, dans le désir d’éviter des heurts, elle avait aidé à la rédaction de cet Accord de la Saint-Sylvestre qui, de facto, a aidé Joseph Kabila à se maintenir au pouvoir au-delà de la fin légale de son dernier mandat puisque ce texte prévoyait un an de plus pour organiser, avec l’opposition, les élections dues. On sait que Joseph Kabila n’a pas non plus respecté cette date limite-là. Et Joseph Kabila a aussi oublié de dire que la répression de cette rébellion a fait bien pluis de morts que celle-ci, et jeté une menace sur l’avenir en utilisant des ethnies contre une autre, selon les rapports internationaux.

En outre, relève Actualités.cd, les élvêques de Lwiza et Luebo, au Kasaï, sont allés visiter les Congolais réfugiés en Angola à cause des violences au Kasaï, « alors que le ministre des Affaires étrangères, She Okitundu, en séjour en Angola, n’a pas daigné rendre même une courte visite de réconfort aux réfugiés congolais ».

Le Président croit donner une leçon à l’Eglise

Joseph Kabila a voulu se croire plus versé que l’Eglise en matière religieuse. « Jesus-Christ n’a jamais présidé une commission électorale », a-t-il ironisé. Que ne l’avait-il souligné lorsque l’abbé Malu Malu (dont on découvrira plus tard qu’il avait travaillé pour la Présidence Joseph Kabila) puis le pasteur Daniel Ngoy (qui est apparenté au père du chef de l’Etat et avait financé son parti, le PPRD) ont présidé la commission électorale! Et pourquoi, alors que les émeutes le menaçaient, accepter que l’Eglise patronne les entretiens qui aboutiront à cet Accord de la Saint-Sylvestre qui le prolongeait d’un an au pouvoir?

La Conférence épiscopale, quant à elle, lui a rappelé que « le pape Benoît XVI disait que l’Eglise doit être présente là où la population souffre. C’est le cas en RDC ». Tandis que le nonce apostolique avait souligné, début janvier, que la défense des droits sociaux et économiques des fidèles faisait partie intégrante de la Doctrine sociale de l’Eglise.

Visant les marches pacifiques de chrétiens organisées par le CLC, il accuse ce dernier de vouloir faire dérailler le processus électoral et de vouloir faire faire « un saut dans le vide » au Congo. Et de tonner: « Essayer de faire dérailler ce processus avec des propositions farfelues, cela est tout à fait inadmissible! ». Rappelons que les marcheurs réclament seulement le respect par le régime de l’Accord de la Saint-Sylvestre et une déclaration de Joseph Kabila selon laquelle, conformément à la Constitution, il ne sera pas candidat à sa propre succession. Où est la proposition farfelue?

La Belgique et l’Onu

Joseph Kabila s’en est aussi pris à la Belgique, qui insiste sur l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre. Il a dit: « Qui a tué la démocratie dans ce pays? Ils ont tué Lumumba et, avec lui, la démocratie (…) Ceux qui ont tué Lumumba et la Belgique devraient être humbles au lieu de s’ériger en donneurs de leçon sur la démocratie ». En oubliant que l’Onu, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne insistent eux aussi sur la démocratie et l’application de l’Accord de la Saint-Sylvestre.

Joseph Kabila a également visé la Monusco (Mission de l’Onu au Congo): « On a comme l’impression que la Monusco a l’ambition de rester »; « citez-nous un seul groupe armé que vous avez réussi à éradiquer ». La Monusco a rappelé les entraves que lui opposent régulièrement les autorités congolaises; son rôle dans la défaite de la rébellion M23 au Kivu; sa participation décisive à la défaite des Maï Maï Yakutumba qui avaient failli prendre la ville d’Uvira, au Sud-Kivu, il y a quelques mois. « Les opérations seraient sans doute moins compliquées s’il n’existait pas de liens entre ces groupes et certains officiers de l’armée congolaise », dit une source onusienne citée par RFI.

Mutisme sur la situation sociale

L’opposition congolaise a, quant à elle, choisi d’énumérer les « contre-vérités » (Vital Kamerhe) proférées par le Président lors de conférence de presse; s’est désolée qu’il ait loupé ce « rendez-vous avec l’histoire » (G7, regroupant les partis dissidents de la Majorité présidentielle, opposés à ce que Kabila se maintienne au pouvoir par la force); regrette « l’opacité » entretenue par Joseph Kabila sur la consolidation de la démocratie au Congo et son « mutisme complet et inquiétant » sur « la situation sociale désastreuse de ses compatriotes. le Congolais ne vit pas mieux aujourd’hui qu’il y a 17 ans » (Eve Bazaïba, MLC, le parti de Bemba).

