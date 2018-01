RDC: bientôt un nouveau code minier pour profiter de l’envolée du colbalt

Par Marie-France Cros.

Le Sénat de la République démocratique du Congo (RDC) a adopté mercredi soir une version différente du projet approuvé en décembre par l’Assemblée nationale pour un nouveau code minier, qui augmente les redevances dues par les sociétés minières. Kinshasa prétend ainsi profiter du boom que connaît le cobalt et de la remontée des cours du cuivre, observée depuis plus d’un an.