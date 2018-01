Libye: l’ONU sollicite 330 millions de dollars pour l’aide humanitaire en 2018

Les Nations unies ont lancé jeudi un appel de fonds de 330 millions de dollars pour une aide humanitaire en faveur de près d’un million de personnes en Libye, pays plongé dans le chaos et plaque tournante de l’immigration clandestine.

L’objectif pour 2018 est de toucher « au moins 940.000 personnes sachant que, selon les estimations, 1,1 million de personnes en Libye ont besoin d’une aide humanitaire », a déclaré à Tripoli la coordinatrice humanitaire de l’ONU en Libye, Maria Ribeiro.

« Nous demandons 330 millions de dollars pour la mise en oeuvre de 71 projets en 2018. Ces projets seront entrepris en partenariat avec les municipalités, la société civile et les ministères », a-t-elle dit.

Ces projets seront menés par 10 agences de l’ONU, 11 ONG et d’autres partenaires libyens, a précisé la mission de l’ONU en Libye (Manul), ajoutant que dans ce pays, « 1,1 million de personnes dont 33% d’enfants sont extrêmement vulnérables et ont besoin d’une assistance humanitaire ».

L’année dernière, la communauté internationale a contribué à hauteur de 98 millions de dollars à l’aide humanitaire en Libye, couvrant 68% des fonds demandés par l’ONU.

Plus de 500.000 personnes, des Libyens, des migrants et des demandeurs d’asile, ont bénéficié de ces fonds provenant notamment de l’Union européenne, des Etats-Unis et du Japon, a encore précisé Mme Ribeiro.

La coordinatrice humanitaire de l’ONU s’exprimait au cours d’une cérémonie dédiée au lancement du Plan de réponse humanitaire (HRP) de l’ONU en Libyepour 2018, en présence du chef de la Manul, Ghassan Salamé, et du chef du gouvernement d’union (GNA), Fayez al-Sarraj.

La Libye, où des autorités rivales ainsi que de nombreuses milices se disputent le pouvoir, a sombré dans le chaos depuis la chute de la dictature de Mouammar Kadhafi en octobre 2011, intervenue à la suite d’un soulèvement populaire et d’une intervention militaire internationale.

Le pays est devenu une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants d’Afrique subsaharienne tentant de rejoindre l’Europe par la mer, qui se trouvent souvent piégés au milieu du chaos libyen.​

