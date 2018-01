Reynders veut « renforcer les relations bilatérales entre la Belgique et le Maroc »

Nous voulons encore renforcer les bonnes relations entre le Maroc et la Belgique, a indiqué mercredi le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders après un entretien avec le Premier ministre marocain Saadedine el Othmani à Rabat.

« Nous voulons encore resserrer les liens, pas seulement sur le plan politique, mais aussi par exemple aux niveaux scientifique et économique », a-t-il souligné. En ce qui concerne le volet économique, Didier Reynders a renvoyé à la mission économique que la princesse Astrid mènera à l’automne au Maroc et qui doit renforcer et élargir les liens économiques entre les deux royaumes. Le ministre a également fait savoir que la Belgique et le Maroc veulent collaborer plus au niveau international, et il a salué l’engagement marocain sur le continent africain. Le Premier ministre marocain s’est réjoui des bonnes relations et a parlé d’une chance de les renforcer encore.

Didier Reynders a quitté Bruxelles mercredi matin pour une visite de deux jours dans la capitale marocaine. A son arrivée, il s’est d’abord rendu au mausolée Mohammed V. Il a ensuite rencontré, à la résidence de l’ambassadeur, des acteurs de la société marocaine. Jeudi, le ministre des Affaires étrangères s’entretiendra notamment avec Ahmed Abbadi, le secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, une instance publique qui s’engage contre la radicalisation.

