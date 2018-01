Plus de 800.000 enfants touchés par les violences et les conflits en RDC

Près d’un million d’enfants sont victimes de la violence dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), indique jeudi un rapport de l’Unicef qui évoque notamment des cas d’abus sexuels et de recrutements comme enfants soldats.

La RDC est l’une des zones du monde les plus concernées par les déplacements forcés imposés aux enfants, affirme l’agence onusienne pour l’enfance. Plus de 800.000 enfants ont ainsi dû fuir les violences dans les seules provinces du Tanganyika et du sud-Kivu.

L’Unicef a enregistré plus de 800 cas d’abus sexuels sur des enfants; les chiffres réels étant probablement bien plus élevés. En outre, plus de 3.000 jeunes auraient été recrutés par des milices au cours de l’année écoulée.

De nombreux groupes rebelles sévissent dans l’est du Congo, une région riche en ressources minières.

