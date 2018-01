RDC : l’ANR reparle « d’un coup d’Etat en préparation »

Le 28 décembre dernier, à quelques heures de la première marche des catholiques, un mini conseil de sécurité s’était réuni en urgence à Kinshasa pour tenter d’échaffauder un plan qui devait permettre d’arrêter le mouvement.

Le scénario privilégié par Kalev Mutond, le patron des renseignements congolais (ANR) était de construire de toutes pièces un faux coup d’Etat. Dans les heures qui suivaient cette réunion, le pseudo meneur de ce coup d’Etat devait être arrêté et devait psser rapidement aux aveux en dénonçant ses complices qui n’étaient autres que les leaders du mouvement des laïcs congolais et les prêtres les plus détermnés.

Eventé, le plan a été remisé. Mais Kalev Muton est un têtu. « Ce plan, il y croit. C’est son plan », explique un contact qui « ne veut pas jouer dans ce jeu ». Cette fois, le scénario échaffaudé par Kalev ressemble comme deux gouttes d’eaux à celui qu’il avait mis sur la table le 28 décembre. Seule différence, le pseudo rebelle arrêté livrerait le nom de ses complices mais aussi celui de son commanditaire : Moïse Katumbi.

L’ex-gouverneur du Katanga malgré son exil est resté la bête noire de Joseph Kabila. « Kabila est persuadé que Katumbi est l’organsiateur de tout ce qui se passe au pays », explique notre source. « Kalev a déjà monté le dossier de la spoliation du bien immobilier qui a valu sa condamnation à trois ans à Moïse Katumbi. C’est aussi Kalev qui est derrière le dossier des faux mercenaires. Aujourd’hui, dans le climat actuel, dans la cour de Kabila, tout le monde tente de démontrer qu’il est le meilleur élève », continue notre contact.

« Kalev veut faire tomber Katumbi », explique, pour sa part, un ex-ministre qui ne porte pas le patron de l’ANR dan son coeur. « Il y aurait déjà des personnes qui auraient été arrêtées. Le coup est gros mais aujourd’hui, il n’y a plus de limite. L’objectif est de mettre Katumbi hors jeu, de le discréditer et de permettre d’instaurer l’état d’urgence. A partir de là, le pouvoir met le pays en black out et peut s’occuper à son aise des opposants. »

