RDC : Kinshasa veut fermer la maison Schengen

La décision de suspendre la coopération bilatérale entre Bruxelles et Kinshasa ne passe pas en RDC.

On se souviendra que le 10 janvier dernier, dans la foulée de la répression de la marche des catholiques du 31 décembre, le gouvernement belge, à travers son ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et son collègue de la la Coopération Alexander De Croo, avait annoncé que notre pays mettait fin à une série d’interventions qui devaient être mises en œuvre directement par les autorités congolaises. Cela concernait des interventions pour un montant total de 25 millions d’euros qui n’ont pas encore été signées ou qui ont déjà été temporairement suspendues.

Mais les ministre ajoutaient que la Belgique souhaitait cependant renforcer sa solidarité à l’égard de la population congolaise et « affectera, pour cette raison, les moyens libérés au profit de l’aide humanitaire et d’autres initiatives répondant aux besoins les plus pressants de la population ».

L’aide humanitaire belge à la RDC se trouvera augmentée à 25 millions d’euros. En parallèle, davantage de coopération avec des organisations non-gouvernementales sera recherchée. Enabel, la nouvelle agence belge de développement, recevra également la mission de soutenir des organisations de la société civile congolaise sur le plan des droits de l’homme et des libertés politiques, expliquaient encore les affaires étrangère belges.

Deux semaines plus tard, dans un courrier qui n’est pas encore officiel mais qui circule déjà abondamment sur les réseaux sociaux et que des membres du ministère des Affaires étrangères congolaises confirment, le chef de la diplomatie congolaise (devenu une star des réseaux sociaux ces derniers temps) annonce à l’ambassade de Belgique à Kinshasa que « la nouvelle Agence de développement (ENABEL) n’a plus sa raison d’être en République démocratique du Congo et invite dès lors (la Belgique) de tirer toutes les conséquences qui s’imposent. Le ministère saisit cette opportunité pour informer le gouvernement Belge de sa décision de fermer dans un bref délai la Maison Schengen à Kinshasa. »

Rien avant les élections libres et crédibles

On se souviendra aussi que la diplomatie belge avait expliqué qu’un nouveau programme bilatéral de coopération avec les autorités congolaises ne pourra être conclu qu’après l’organisation d’élections crédibles, sur base des principes de bonne gouvernance.

Un scénario que les autres pays de l’Union européenne pourrait à leur tour envisager comme moyen de pression sur la RDC dont le budget national dépend largement de cette coopération internationale.

