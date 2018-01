La Fondation Gates va investir 45 millions de dollars au Burkina

La Fondation Gates va investir 45 millions de dollars dans des programmes de nutrition et de planification familiale au Burkina Faso, a annoncé mardi Melinda Gates, au cours d’une visite à Ouagadougou.

« La Fondation Bill & Melinda Gates annonce un investissement de 45 millions de dollars (23,5 milliards FCFA) sur trois ans dans divers programmes visant à améliorer la nutrition et la santé des femmes et des enfants au Burkina Faso », a résumé la fondation dans un communiqué.

La plus grande partie de cet investissement, 34 millions de dollars, est destinée à financer des programmes de nutrition qui visent à promouvoir l’alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant, ainsi qu’à améliorer l’accès des familles à des régimes alimentaires nutritifs et abordables.

Dix millions de dollars seront alloués à des programmes de contraception, qui doivent permettre aux femmes de planifier et d’espacer leurs grossesses.

Le Burkina Faso, un des pays les moins développés de la planète, a de grandes difficultés à maîtriser sa démographie, qui augmente au rythme d’environ 3% par an.

« Nous sommes convaincus que les femmes sont au centre de la famille et si elles s’élèvent, nous faisons le bon investissement que le gouvernement du Burkina Faso fait déjà, elles élèveront le reste de la famille », a déclaré Melinda Gates, lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé au Burkina Faso, Nicolas Méda.

Mme Gates a également annoncé la création d’un fond de contrepartie. A travers ce fonds, la fondation investira un FCFA pour chaque FCFA supplémentaire investi par le gouvernement dans les contraceptifs à hauteur de 15 millions de dollars. Ce fond concernera neuf pays: Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.​

Que pensez-vous de cet article?