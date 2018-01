RDC: « Sommes-nous en prison? », s’indigne le cardinal Monsengwo

Le cardinal Laurent Monsengwo a réagi avec indignation à la répression de la marche des chrétiens, dimanche, répression qui a fait au moins six morts et 60 blessés.

Le prélat s’est indigné qu’il faille « encore compter des morts, des blessés, des arrestations de prêtres, de religieux et de plusieurs laïcs, des vols, des extorsions des biens des citoyens » et cela « alors que le chef de la police avait annoncé la consigne selon laquelle il n’y aurait aucun décès ».

Il s’est insurgé contre les barrages qui, depuis samedi, retenaient les automobilistes à Kinshasa et Mbuji Mayi notamment, pour fouiller les véhicules et les passagers. « Sommes-nous dans une prison à ciel ouvert? Comment peut-on tuer des hommes, des enfants, jeunes et vieux scandant des cantiques religieux, munis de Bibles, chapelets, cruucifix? Que veut-on, au juste? Le pouvoir pour le pouvoir ou bien le pouvoir pour le développement intégral du peuple, dans la paix, la justice et la vérité? Nous voulons que règne la force de la loi et non la loi de la force! », s’es-il exclamé.

Mgr Monsengwo a, enfin, demandé aux chrétiens de ne pas céder à la violence.

