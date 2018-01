RDC : La Cenco réagit face aux enlèvements des prêtres

Les évêques de la Cenco ont réagi au nouvel enlèvement d’un prêtre dans la région de Beni-Butembo.

Les évêques condamnent ces enlèvements à répétition dans la région de Beni et en appellent aux autorités et à la Monusco, garants de la sécurité, pour qu’elles mettent tout en oeuvre pour retrouver « nos frères enlevés » et « mettre fin à ces enlèvements des ecclésiastiques et des paisibles citoyens ».

La Cenco demande que des actions concrètes soient rapidement prises « pour identifier les auteurs de ces crimes et les mettre hors d’état de nuire ».

